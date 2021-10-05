ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московских школах организуют экспресс-тестирование на коронавирус

17:00
  • вторник
  • 05 октября 2021

Это позволит учебным заведениям работать в нормальном режиме

В московских школах будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19. Это позволит обеспечить нормальный режим работы учебных заведений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве далека от пиковых значений

"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников - в первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости -  для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", — сказал Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.

Мэр Москвы добавил, что подобную практику начнут внедрять через одну-две недели. Большое число выявляемых случаев заражения коронавирусом в столице мэр связал с высоким охватом населения тестированием. Ранее на совещании Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу, однако заболеваемость далека от пиковых значений, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.