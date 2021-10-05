В московских школах организуют экспресс-тестирование на коронавирус

Это позволит учебным заведениям работать в нормальном режиме

В московских школах будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19. Это позволит обеспечить нормальный режим работы учебных заведений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников - в первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости - для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", — сказал Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.

Мэр Москвы добавил, что подобную практику начнут внедрять через одну-две недели. Большое число выявляемых случаев заражения коронавирусом в столице мэр связал с высоким охватом населения тестированием. Ранее на совещании Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу, однако заболеваемость далека от пиковых значений, передает "Интерфакс".

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