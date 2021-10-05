ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заболеваемость коронавирусом в России за сентябрь выросла на 31%

15:59
  • вторник
  • 05 октября 2021

Рост показателя отмечается в 67 российских регионах

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала сентября составил 31%, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация осложнилась. Об этом во вторник, 5 октября, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Новые ограничения и проверки: в России усилили борьбу с ковидом

Как уточнила замглавы правительства на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, в настоящее время рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 67 российских регионах. Показатель возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев. Ежедневно в стране регистрируют порядка 20 тысяч новых случаев заболевания, однако Россия близка к преодолению негативного рубежа в 30 тысяч.

Больше всего среди заболевших коронавирусом россиян — граждан старше 65 лет, рассказала Голикова. Она также подчеркнула кратный рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Причина этой тенденции кроется в несвоевременном обращении к врачам и самолечении.

Максимальная доля всех случаев заболевания приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ, цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов рассказал, что в мире наблюдается постепенный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Медленнее всего снижается заболеваемость COVID-19 в европейском регионе, отчасти это связано с эпидемиологической ситуацией в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.