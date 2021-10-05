Заболеваемость коронавирусом в России за сентябрь выросла на 31%

Рост показателя отмечается в 67 российских регионах

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала сентября составил 31%, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация осложнилась. Об этом во вторник, 5 октября, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как уточнила замглавы правительства на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, в настоящее время рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 67 российских регионах. Показатель возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев. Ежедневно в стране регистрируют порядка 20 тысяч новых случаев заболевания, однако Россия близка к преодолению негативного рубежа в 30 тысяч.

Больше всего среди заболевших коронавирусом россиян — граждан старше 65 лет, рассказала Голикова. Она также подчеркнула кратный рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Причина этой тенденции кроется в несвоевременном обращении к врачам и самолечении.

Максимальная доля всех случаев заболевания приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ, цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов рассказал, что в мире наблюдается постепенный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Медленнее всего снижается заболеваемость COVID-19 в европейском регионе, отчасти это связано с эпидемиологической ситуацией в России.

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