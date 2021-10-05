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Путин назвал самую востребованную профессию в России

17:41
  • вторник
  • 05 октября 2021

Мастера нужны для работы на масштабных проектах

Владимир Путин считает весьма востребованной профессию сварщика. Такие мастера нужны при реализации многих проектов, заявил президент России на совещании с членами правительства.
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На связь с главой государства вышли участники российской сборной по профессиональному мастерству, в конце сентября они победили на чемпионате Европы EuroSkills. К президенту обратилась 19-летняя Диана Багаутдинова, завоевавшая звание лучшего сварщика. Она предложила услуги молодых профессионалов для реализации проектов газификации.

"Наши крупные компании строили трубопроводную систему "Сила Сибири" на восток, Транснефть работала тоже над соответствующим проектом, тоже на восток, но не могли найти хороших сварщиков. Со всей страны, чуть ли из-за границы приглашали", - сказал Путин. Президент пообещал молодым специалистам поддержку и отметил, что профессия очень востребована, передает ТАСС.

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