"Союз" с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме

Как проходил полет?

Во вторник около 6 часов вечера на борт МКС с корабля "Союз МС-19" перешёл первый в истории киноэкипаж. В его составе космонавт Антон Шкаплеров и сразу два непрофессионала - актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Запуск с космодрома "Байконур" прошёл по плану, после чего "Союз" благополучно сделал два оборота вокруг Земли. А вот во время стыковки с модулем "Рассвет" командир экипажа был вынужден перейти на ручной режим управления - из-за сбоя на станции отказала автоматика.

Герметичность проверена, равное давление между кораблем и станцией обеспечено - можно открывать люк! Экипаж космического корабля "Союз МС-19" переходит на борт Международной космической станции.

Первый - космонавт Антон Шкаплеров. За ним - актриса Юлия Пересильд с роскошной укладкой на голове. Невесомость - все-таки лучший стилист. Третьим следует режиссер Клим Шипенко. Впечатлений - целый космос.

"Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живёт, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сплю!" – сказала Юлия Пересильд.

Мир тоже пытается осознать произошедшее. Впервые в истории в космос отправился киноэкипаж, чтобы снять художественный фильм прямо на орбите. Позади у них три с половиной часа полета, два оборота вокруг Земли. А еще - 4 месяца подготовки в центре космонавтов имени Гагарина - тяжелые тренировки и, конечно, переживания. Но в день Х на лицах лишь уверенность и улыбки.

Перед взлетом - традиция: слушают любимые песни. Каждый заранее выбрал свои. Но обязательно звучит и гимн российской космонавтики.

От ракеты отходят фермы обслуживания, убирают кабель-заправочную мачту. Пуск, зажигание. Температура пламени - почти две тысячи градусов. Двигатели первой ступени толкают ракету ввысь. По мере набора скорости экипаж испытывает нарастающие перегрузки. Отделяется система аварийного спасения, отстреливается отработанная первая ступень. Затем и вторая. Ракета теперь почти на 100 тонн легче.

Всего каких-то 9 минут - и корабль с первым киноэкипажем уже один на один с космосом. Все шло по плану вплоть до самого ответственного и сложного момента - стыковки с МКС. Обычно за все отвечает автоматика, но бывает и так, как сегодня - сначала отказал один комплект оборудования системы сближения, потом - второй. Приказ капитану корабля из Центра управления полетами: перейти на ручное управление.

Еще пять минут - и стыковка проходит успешно. Ситуация на самом деле штатная, никакого напряжения не было. Все специалисты работали слажено и спокойно. Неспециалисты - актриса и режиссер - тоже.

Для опытного Антона Шкаплерова полёт тоже стал серьезным испытанием. Ведь впервые ему не ассистировали борт-инженеры. Впереди у капитана корабля не менее серьезная миссия. Не только сыграть в фильме роль. Еще - поработать над новым лабораторным модулем и несколько раз выйти в открытый космос. На МКС киноэкипаж проведет 12 дней.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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