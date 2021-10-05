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"Союз" с киноэкипажем прибыл на МКС

15:31
  • вторник
  • 05 октября 2021

Стыковка осуществлялась в ручном режиме

Космический корабль "Союз МС-19", на борту которого находятся члены съемочной группы фильма "Вызов", осуществил стыковку с Международной космической станцией в ручном режиме, следует из трансляции процесса.
В Кремле следят за полетом съемочной группы к МКС

Согласно плану, в 15:12 корабль должен был причалить к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Однако стыковка в автоматическом режиме не удалась: при причаливании корабля поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс".

Командир экипажа, единственный космонавт на борту "Союза" Антон Шкаплеров перешел на ручное управление по указанию подмосковного Центра управления полетами. После проверки герметичности и выравнивания давления члены экипажа смогут перейти на МКС, сообщает РИА Новости.

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовал с космодрома Байконур утром вторника, 5 октября. Полет прошел по короткой схеме, которая занимает 3 часа 17 минут. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17:05.

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