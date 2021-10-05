Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом

Что предлагает правительство?

Ситуация с коронавирусом в России была в центре внимания на совещании Владимира Путина с правительством. Сейчас тенденция негативная, может быть преодолён порог в 30 тысяч заболевших в сутки. Рост отмечен сразу в 67 регионах, плюс, люди болеют гриппом, и в этом сезоне ожидается два новых штамма. Всё это повод задуматься не только о том, чтобы сделать прививку, но и пройти ревакцинацию В Москве, как рассказал Сергей Собянин планируют увеличить масштаб ПЦР-тестирования, в зависимости от эпидобстановки - такой метод могут использовать и в школах.

Москва. Крупный автоцентр. А теперь уже больше года - резервный госпиталь. Рассчитан более чем на 1800 пациентов. Сейчас медики говорят: да, постепенно количество госпитализаций увеличивается, заболеваемость в городе растет. За сутки выявлено более 3800 случаев заражения. Но здесь обстановка рабочая, свободные койки есть. Изменился возраст пациентов: летом поступало большое количество молодежи, сейчас - 60+. А еще, ковид стал более агрессивным.

Палаты реанимации и интенсивной терапии. Здесь нет ни одного привитого от коронавируса пациента. Вакцинированные в госпитале есть, но их единицы. Лежат в терапевтических отделениях. Переносят заболевание в легкой форме и быстро идут на поправку. Ни одному не потребовалась искусственная вентиляция легких. У тех, кто по тем или иным причинам так и не сделал прививку, теперь, лежа с кислородной трубкой, есть много времени подумать. Стоило ли полагаться на информацию из сомнительных источников или собственное ничем не подкрепленное мнение вместо заключения врачей.

Во вторник Владимир Путин назвал борьбу с коронавирусом главной в текущей повестке дня. И именно этому посвятил немалую часть совещания с членами правительства. Сам президент прошел вакцинацию еще весной. И на себе проверил эффективность "Спутника V": не заразился, даже контактируя с заболевшими.

Сейчас в России полностью привиты свыше 42 миллионов человек. Но для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы первый компонент получили еще 36 миллионов. И более семи с половиной пора ревакцинировать. Пока же, чтобы не допустить локдауна, правительство предлагает точечно вводить ограничительные меры в зависимости от эпидситуации в конкретном субъекте страны с предоставлением федеральной поддержки малому и среднему бизнесу. Ведь с учетом распространения гриппа и традиционных сезонных заболеваний ситуация может быстро выйти из-под контроля.

Москва не раз становилась примером внедрения новых мер борьбы с коронавирусом. И сейчас входит в четверку регионов-лидеров по количеству привитых - около пяти миллионов человек. Столица одной из первых ввела обязательную вакцинацию для групп риска. Начался эксперимент по массовому внедрению экспресс-тестов.

Власти идут на беспрецедентные меры поощрения граждан. Розыгрыши - от денежных призов до автомобилей и квартир. Стимулируют и регионы: тем, кто объявит свою территорию "свободной от ковида", обещают гранты, которые можно будет направить на решение местных проблем.

Лилия Акиньшина, Егор Миронов, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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