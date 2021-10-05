МИД оценил требования сенаторов США о высылке российских дипломатов

Они добиваются закрытия дипучреждений в России

МИД России возложил на Вашингтон возможные последствия высылки российских дипломатов из США. В ведомстве заявили, что американские сенаторы, выступая с подобным требованием, добиваются закрытия своих загранучреждений в России.

"Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - приводит слова представителя внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее стало известно о письме, направленном сенаторами президенту США Джо Байдену. Его просят незамедлительно принять меры для увеличения числа сотрудников посольства США в Москве. Если же Россия не пойдет навстречу, надо выслать из страны 300 российских дипломатов, говорится в письме.

В МИД России, комментируя инициативу сенаторов, напомнили, что такого количества сотрудников нет в российских дипучреждениях в США. А штат посольства США в России был сокращен в ответ на высылку Вашингтоном российских дипломатов под надуманными предлогами.

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