ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД оценил требования сенаторов США о высылке российских дипломатов

21:08
  • вторник
  • 05 октября 2021

Они добиваются закрытия дипучреждений в России

МИД России возложил на Вашингтон возможные последствия высылки российских дипломатов из США. В ведомстве заявили, что американские сенаторы, выступая с подобным требованием, добиваются закрытия своих загранучреждений в России.
МИД России пообещал ответить YouTube на блокировку каналов RT

"Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - приводит слова представителя внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее стало известно о письме, направленном сенаторами президенту США Джо Байдену. Его просят незамедлительно принять меры для увеличения числа сотрудников посольства США в Москве. Если же Россия не пойдет навстречу, надо выслать из страны 300 российских дипломатов, говорится в письме.

В МИД России, комментируя инициативу сенаторов, напомнили, что такого количества сотрудников нет в российских дипучреждениях в США. А штат посольства США в России был сокращен в ответ на высылку Вашингтоном российских дипломатов под надуманными предлогами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.