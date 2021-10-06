"Жизнь их ничему не учит": эксперты о европейском энергокризисе

Кто виноват в сложившейся ситуации?

Россия готова к переговорам о новых долгосрочных контрактах с повышенными объёмами поставок газа в Европу. Об этом напомнили в Кремле на фоне очередного взлёта цены на голубое топливо. В среду она обновила сразу несколько рекордов и в какой-то момент даже превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. Причиной кризиса некоторые европейские политики называют ошибку Брюсселя в регулировании отрасли. Но есть и такие, которые винят во всём российский "Северный поток-2".

Ленты информагентств не успевают выпускать сообщения с пометкой "молния", как цены на газ на европейских биржах бьют очередной рекорд. 1800, 1900, 1950 долларов за тысячу кубометров. Такой паники на энергорынке ЕС не было как минимум последние 25 лет. А европейские лидеры в ответ только разводят руками. И берут время на раздумья.

"Еврокомиссия представит на следующей неделе коммюнике по энергетической ситуации в Европе и предложения по реагированию на то, что происходит. Мы рассмотрим все аспекты этой проблемы", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Министры финансов пяти стран - Франции, Испании, Чехии и Румынии - уже обратились к коллегам с отчаянным призывом: принять срочные меры по сдерживанию цен.

Сложившуюся сейчас ситуацию на энергорынке Европы обсудят участники саммита ЕС, который пройдет 21-22 октября. Испания и Франция выступили с предложением о реформе европейского энергорынка.

Но ведь не то чтобы кризис грянул совсем неожиданно. Рост цен на голубое топливо начался еще летом. Когда вместе с постепенным оживлением экономики - после отмены жёстких антиковидных ограничений - увеличился спрос. А накопленных запасов было явно недостаточно. Но вряд ли, как отмечают эксперты, те, кто сидит в теплых брюссельских кабинетах, этого не замечали. Скорее, не хотели признавать наличие угрозы. Ведь это прямой результат европейской политики. В рамках которой ЕС отказался от долгосрочных энергоконтрактов.

"Европейцы не станут сейчас говорить, что мы выстраивали неправильную модель рынка. Они всегда рассчитывали на то, что эта модель рынка будет в пользу покупателя. Если будет повышение предложения над спросом. Если в очередь будут выстраиваться поставщики, а покупатель будет выбирать, у кого же взять газ", - рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сыграла - но совсем не так, как того бы хотелось европейским лидерам - и ставка на "зеленую энергетику". Переход на которую форсировал ряд стран Евросоюза. Где в экстренном режиме закрывали угольные и атомные электростанции.

Вот только эффективность "зеленых" источников оказалась заметно ниже. Так, из-за погодных условий этим летом ветряные электростанции фактически оказались бесполезными. Но Брюссель упорствует. В качестве одной из первых антикризисных мер предлагая вложить еще больше денег в зеленую экономику.

"Жизнь их ничему не учит. Нынешний энергокризис - это кризис отсутствия необходимых резервов и мощностей. Потому что ни ветер, ни солнце не являются постоянными источниками энергии. Они имеют переменный характер", - рассуждает директор фонда политического развития Сергей Пикин.

На этом фоне новости о "Северном потоке-2" для ЕС могли бы стать поводом для оптимизма. Первую нитку уже начали заполнять топливом. На второй идут пусконаладочные работы. Поставки могут стартовать уже в этом отопительном сезоне. Если, конечно, вентиль на газовой трубе не перекроет немецкий регулятор энергетической сферы. Ведомство требует доказать, что газопровод соответствует требованиям немецкого и европейского законодательства. Так, заявила на балканском саммите канцлер Ангела Меркель, проект "Северный поток — 2" на данный момент не одобрен. Хотя сомнений в том, что "Газпром" является надежным поставщиком топлива, у Берлина нет.

"Вопрос в том: есть ли заказы, которые не выполняются российской стороной? По моей информации, которую я получила несколько дней назад, такого не было. Насколько мы знаем, Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа", - сказала Меркель.

И ведь и сама канцлерин, и депутаты немецкого Бундестага не раз говорили о том, как нужен "Северный поток-2" потребителям, которые будут получать топливо без перебоев и по гораздо более привлекательной цене. Но на Западе продолжают примешивать к экономическому проекту политику. Так, президент Польши Анджей Дуда требует срочно остановить газопровод.

"Постройка "Северного потока-2" является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества. Речь идёт о возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества со стороны России. ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2", - сказал он.

Вот только популизм и политические спекуляции вряд ли согреют европейцев зимой. А она, по прогнозам синоптиков, ожидается крайне холодной.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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