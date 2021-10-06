Десятки учеников пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе

Учебное заведение блокировано

Силы полиции и чрезвычайные службы стянуты к школе в Арлингтоне, штат Техас. Сообщается о стрельбе и множестве пострадавших.

"Множество людей пострадали от стрельбы", - сообщил со ссылкой на местную полицию телеканал NBC News.

Школа блокирована сотрудниками правоохранительных органов. По последним данным, по меньшей мере три человека погибли. Счет раненых идет на десятки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram