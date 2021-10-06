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Десятки учеников пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе

18:52
  • среда
  • 06 октября 2021

Учебное заведение блокировано

Силы полиции и чрезвычайные службы стянуты к школе в Арлингтоне, штат Техас. Сообщается о стрельбе и множестве пострадавших.
Стрельба произошла в начальной школе в Теннесси

"Множество людей пострадали от стрельбы", - сообщил со ссылкой на местную полицию телеканал NBC News.

Школа блокирована сотрудниками правоохранительных органов. По последним данным, по меньшей мере три человека погибли. Счет раненых идет на десятки.

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