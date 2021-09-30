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Стрельба произошла в начальной школе в Теннесси

21:03
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Один ребенок в критическом состоянии

В американском Мемфисе, штат Теннесси, произошел инцидент со стрельбой, передает KKTV.

Это случилось в начальной школе. Пострадал несовершеннолетний мальчик. Он доставлен в больницу в критическом состоянии.

Учащихся и преподавателей эвакуировали. Местоположение подозреваемого пока не установлено.

Дополнительные подробности случившегося устанавливаются. Начато полицейское расследование.

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