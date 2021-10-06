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Полиция Техаса выяснила причину стрельбы в школе Арлингтона

20:05
  • среда
  • 06 октября 2021

Пострадали четыре человека

Драка учеников стала поводом для стрельбы в школе города Арлингтона, штат Техас. Об этом сообщили представители местной полиции на пресс-конференции.
Десятки учеников пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе

Стрельбу открыл ученик школы, после инцидента он скрылся. Фотогграфия подозреваемого опубликована в Twitter полиции города. Это 18-летний афроамериканец Тимоти Джордж Симпкинс, сообщает телеканал CBS.

Сотрудники полиции осмотрели здание школы. Объявлено, что безопасности учеников ничто не угрожает. По последним данным, ранения получили четыре человека, ранее сообщалось о десятках пострадавших.

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