Полиция Техаса выяснила причину стрельбы в школе Арлингтона

Пострадали четыре человека

Драка учеников стала поводом для стрельбы в школе города Арлингтона, штат Техас. Об этом сообщили представители местной полиции на пресс-конференции.

Стрельбу открыл ученик школы, после инцидента он скрылся. Фотогграфия подозреваемого опубликована в Twitter полиции города. Это 18-летний афроамериканец Тимоти Джордж Симпкинс, сообщает телеканал CBS.

Сотрудники полиции осмотрели здание школы. Объявлено, что безопасности учеников ничто не угрожает. По последним данным, ранения получили четыре человека, ранее сообщалось о десятках пострадавших.

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