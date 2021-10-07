Москва готовит ответ на решение НАТО о высылке российских дипломатов

Действия альянса не стали неожиданностью

Решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников российской миссии при НАТО не останется без ответа. Москва подготовит соответствующие меры, заявили в МИД России.

"Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидна окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют", - сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что шаг НАТО не стал неожиданным, но удивил своей бесцеремонностью. Официальных причин таких действий в альянсе так и не назвали. Захарова отметила, что состав российской миссии сокращается вдвое с 31 октября, передает ТАСС.

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