Москва готовит ответ на решение НАТО о высылке российских дипломатов

Действия альянса не стали неожиданностью
Решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников российской миссии при НАТО не останется без ответа. Москва подготовит соответствующие меры, заявили в МИД России.
"Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидна окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют", - сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат отметила, что шаг НАТО не стал неожиданным, но удивил своей бесцеремонностью. Официальных причин таких действий в альянсе так и не назвали. Захарова отметила, что состав российской миссии сокращается вдвое с 31 октября, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram