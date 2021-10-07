100-летний бывший охранник концлагеря под Берлином предстал перед судом

Процесс может затянуться

В Германии в четверг начался суд над бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен под Берлином. 100-летнего нациста обвиняют в пособничестве в убийстве свыше трех с половиной тысяч человек. По мнению местных властей, подсудимый достаточно здоров, чтобы лично присутствовать на заседаниях. Правда, длиться каждое из них будет не больше двух с половиной часов.

Прикрыв лицо папкой, в сопровождении адвоката, бывший надзиратель нацистского концлагеря Заксенхаузен входит в зал судебных заседаний. Йозефу Шутцу через месяц исполнится 101 год. Его обвиняют в пособничестве в убийстве 3 518 человек.

Для участия в процессе в Германию приехали родственники убитых в концлагере. Они с трудом сдерживают слезы. Антуан Грумбах признается, что ждал этого момента 80 лет. Его отец, воевавший в рядах сопротивления, был убит в Заксенхаузене. И вот теперь, он может взглянуть на человека, который к этому причастен.

Лагерь Заксенхаузен нацисты использовали как тренировочной полигон. На узниках испытывали различные методы массовых убийств. Газовые камеры, расстрелы. Людей морили голодом и обливали водой на морозе. Здесь погибло свыше 100 000 человек. Йозеф Шутц в течение трех лет добровольно служил здесь надзирателем. Его имя стало известно при изучении документов из российского военного архива. Их Красная армия изъяла из канцелярии лагеря, когда освобождала пленных.

Из-за большого интереса к делу под заседания переоборудовали спортивный зал. Обвиняемый так и не решился показать лицо и взглянуть на родственников погибших пленников концлагеря.

"Они не получили никакой человеческой реакции. Сейчас мы надеемся, что, когда родственники выступят в суде по поводу их отцов, убитых в Заксенхаузене, их эмоции могут затронуть душу обвиняемого", - заявил исполнительный вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер.

Участвовал Шутц в казнях лично или нет - не известно. Да это и не важно, говорит сторона обвинения – тот, кто добровольно служил в концлагере - соучастник, и должен за это ответить. Учитывая состояние здоровья обвиняемого, время заседаний ограничили двумя с половиной часами. Процесс может затянуться до следующего года.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram