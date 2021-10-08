Революционерки и певицы: какими женщинами окружал себя Саакашвили

Даже в неволе личная жизнь политика бурлит

На этой неделе получила свое продолжение дивная история с Саакашвили. Михаил Николозович, напомним, внезапно бросил госслужбы на Украине, прямо как аргонавт пересек Эвксинский понт и проник в Колхиду. Только не на корабле Арго, а на стареньком пароме, спрятавшись в вентиляционной кабине фуры. Впрочем, и в современной трактовке данного сюжета осталось главное - жажда власти, богатства и, конечно, женщины. Саакашвили всегда окружают весьма привлекательные особы. Последнее время рядом с ним молодая миловидная украинская революционерка Елизавета Ясько, ставшая известной своей игрой на пианино на майдане. Сейчас она всем сердцем рвется к возлюбленному. В отличие от законной жены, которая заявила, что она лично сохраняет спокойствие и просто требует освободить благоверного. Это кстати, не первый амурно-политический треугольник Мишико.

О связи 30-летней Елизаветы Ясько с 52-летним Михаилом Саакашвили заговорили ещё год назад, когда в интернете появились совместные фотографии. Вот новоиспечённая пара отдыхает в компании известного журналиста Дмитрия Гордона. А это уже за столом с Андреем Богданом – бывшим руководителем офиса президента. Как раз тогда пользователи соцсетей подметили: свои политические ролики Ясько и Саакашвили записывают по отдельности, но в подозрительно одинаковых интерьерах, по всей видимости, дома Мишико. Однако накануне его скандального возвращения в Грузию влюблённые сняли совместное видео, решив раскрыть карты:

"Мы с Лизой решили сообщить всем, что начинаем новую жизнь, у меня новая семья, у меня была очень хорошая жизнь, отличное прошлое, но так случилось, что мы встретились, несмотря на все предыдущие отношения, за что я очень благодарен всем".

Кто точно не оценил такой благодарности, так это супруга скандального политика. Мало того, что Саакашвили сообщил о желании развестись вот так унизительно – через интернет, так ещё и признал, что женщин в его жизни было предостаточно. А ведь голландка Сандра Рулофс, с которой Михо провёл в браке больше четверти века, до последнего оставалась его главной поддержкой. Даже в этом, в каком-то смысле прощальном, обращении:

"Содержание видео, распространенного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой. Несмотря на мои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы".

Своим спокойствием и внешним обаянием Сандра всегда уравновешивала эпатажные выходки мужа. В 2017-м, когда Саакашвили задержали на Украине, буквально дежурила у стен СИЗО. Теперь эту роль готова примерить на себя Лиза Ясько, которая уже навестила возлюбленного в грузинской тюрьме.

"Он на данный момент является политическим заключённым, и это полностью нельзя принимать. Человек с большим сердцем и большим умением делать большие изменения. Мы в Украине это очень сильно ценим", - сказала Ясько.

Сама Ясько по части изменений тоже имеет немалые амбиции. Дочь дирижёра, она играла на баррикадах в дни Революція Гідності, выступала на Европейском форуме с "речью про Украинскую мечту", вела концерт "в поддержку пленников Кремля". А в 29 лет стала главой украинской делегации в ПАСЕ. Невесту с таким политическим приданным Саакашвили просто не мог не заметить.

"Саакашвили когда-нибудь вернётся на Украину. Он возвращается героем и с украинской женщиной. Это очень важно. Он пиарщик. Я думаю, что вообще вся эта инсценировка – это продукт, который не продаётся для Грузии. Это продукт для Украины", - рассуждает супруга одноклассника Михаила Саакашвили, автор серии книг об экс-президенте Грузии Лали Морошкина.

В Грузии к любовным похождениям экс-президента давно привыкли, отшучиваясь, мол, "Михо любит женщин. Хорошо - не мужчин". Впрочем, звучали за спиной главы государства и более скабрезные остроты. Стишки, вроде "Чтоб в министры пропустили, переспи с Саакашвили!". Первой косые взгляды ощутила на себе телеведущая Алана Гаглоева. В 20 лет, ещё даже не закончив институт, девушка заняла пост пресс-секретаря президента. Правда, вскоре симпатичная спикер отправилась в декрет. Причём в то же самое время забеременела законная супруга грузинского лидера. Разгоревшиеся в прессе страсти тогда удалось спустить на тормозах.

В тяжелейший период финансовой нестабильности Саакашвили назначает на министерский пост 28-летнюю Веронику Кобалию. Президент представляет девушку как преуспевающую бизнес-леди. Впрочем, вскоре выяснится, что бизнес принадлежит не ей - родителям. Да и леди из Кобалии так себе: всплывут откровенные фотографии, на которых глава ведомства отплясывает в стриптиз-клубе.

Не задержалась на своём посту и министр по исполнению наказаний. Не успев отчитаться об успешном проведении реформы в тюремной системе, 31-летняя Хатуна Калмахелидзе была вынуждена подать в отставку. Видео чудовищных избиений и пыток заключённых тогда прогремело на весь мир.

Кандидаток на министерские должности Саакашвили нередко присматривал на сцене. Именно экс-президенту с его горячим темпераментом певица Софо Нижарадзе обязана своей головокружительной карьерой. Сначала выступление на Евровидении-2010. Затем попытки занять пост в Министерстве культуры. Правда, к тому времени там уже работала Нина Цкриалашвили – ещё одна бывшая поп-дива. Президента, по слухам, сильно впечатлила фотография певицы в лифчике с изображением грузинского флага. Другая фаворитка Саакашвили - Иванна Мелай. Гарна спивачка приехала из Украины по личному приглашению главы государства.

Если на родине певицу вообще едва знали, то здесь Иванна Мелай взлетела в топы музыкальных хит-парадов. А позже даже запустила собственную передачу на ТВ. Правда, за баснословные деньги и с ничтожными рейтингами. Сколько же всего тратил Мишико на свои плотские утехи, выяснилось позже, когда рассекретили документы службы безопасности президента. 16000 лари – немного, около 5 тысяч долларов, но всё же – глава государства заплатил за картину художницы Мередит Остром, которая рисует грудью. Ещё одна статья расходов – личная массажистка, прилетавшая президентским бортом прямиком из США. Многим запомнился случай, когда однажды над резиденцией Михаила Николозовича подняли "не совсем грузинский" флаг – с сердцами вместо крестов. В администрации президента поспешили заверить: это необходимо для съёмок клипа. Однако многие тогда усмотрели провокацию и явный намёк на нездоровую любвеобильность.

Перебравшись на Украину, Саакашвили остался верен, разумеется, привычкам – не женщинам. Сразу после назначения Михо губернатором Одесской области на должность пресс-секретаря УМВД взяли профессиональную фотомодель Анну Пенчеву. Из очевидных плюсов: камер девушка не боялась, от слова "совсем". В числе достижений обнажённая фотосессия для мужского журнала Maxim.

Примерно по тем же – модельным - параметрам Саакашвили подобрал себе заместительницу, 25-летнюю Юлию Марушевскую. Один удачный пропагандистский ролик буквально сделал карьеру активистки Майдана.

Киевлянка Елена Бурчак своей связи с одиозным политиком даже не скрывала – прямо с телеэкранов хвасталась дорогими подарками и совместным отдыхом в Монако. Приписывали Саакашвили и роман с харьковчанкой Екатериной Рощенко, с которой тот якобы провел ночь в самом дорогом киевском отеле Fairmont. В гарем Мишико, по слухам, могла попасть даже оппозиционерка Мария Гайдар. Будто бы именно ради любимого девушка отказалась от российского гражданства. А незадолго до высылки из Украины в 2018-м Саакашвили успел завести ещё одну интрижку - с активисткой своей партии Аленой Лопес-Ивановой. По крайней мере, партийные вечеринки, подмечали коллеги, пара покидала вместе.

Влечение политика к слабому полу вполне понятно. Вопрос, что привлекает женщин в таком несуразном, порою даже комичном Саакашвили. Разумеется, помимо его политического веса, который, впрочем, никогда не лишний, тут всё просто. Михаил Николозович – пассионарий по сути – невероятно обаятелен. Как и любой грузинский мужчина, щедрый на комплименты, он умеет захватить внимание. Если не всего электората, то как минимум его женской половины.

Накануне украинские СМИ сообщили о том, что Елизавета Ясько якобы беременна. И пока Саакашвили остаётся в тюрьме, девушка вполне может рассчитывать на верность. А вот потом возможны варианты. Много вариантов. Ведь заканчивать свою политическую карьеру, читай любовную биографию, темпераментный грузин не спешит.

Анна Пешехонова, Екатерина Симанович, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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