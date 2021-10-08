В России ужесточают ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Новые меры вводят в различных регионах

На фоне роста заболеваемости регионы возвращают ограничения - посещение общественных мест по QR-кодам, соблюдение домашнего режима. Но главный способ защиты от инфекции - прививка. Всё больше субъектов вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Российские регионы один за другим вводят новые антиковидные ограничения. С 11 октября в Воронежской области без QR-кодов не пустят в кафе, кино, на концерты и в спортзалы. Такое же решение приняли в Хакасии, Амурской области и на Сахалине. Татарстан ввел лимиты на заполнение гостиниц и хостелов - заселять будут лишь половину номеров. А непривитым гражданам старше 65 лет в регионе снова рекомендуют уйти на самоизоляцию.

О быстрой заполняемости больниц также сообщает не только Татарстан. Резерв коек в Ростовской области на пределе. Осталось 9% свободных мест в ковидных госпиталях. Такие данные приводит донской минздрав. В Ульяновской области уже принято очередное решение о разворачивании дополнительных коек.

Ситуация с коронавирусом в России ежедневно усложняется. Медики предупреждают о том, что наблюдается смена симптомов КОВИД-19. Начало заболевания стало ещё проще спутать с обычной простудой или гриппом - при этом множество людей с симптомами ОРВИ продолжают выходить из дома и не носят маски. Из-за своей же беспечности люди заражают друг друга, в том числе детей, и отпускают их в школу. При этом прямо сейчас идёт сезон вирусных заболеваний и есть опасность их сочетания с ковид-19. Особенно это касается людей пожилого возраста.

"Честно говоря, мне кажется, что сегодня время, когда мы должны говорить не только о вакцинации от коронавирусной инфекции. Ведь у нас есть календарь профилактических прививок. У нас есть целый спектр вакцин, которые нужны пожилым, которые защищают пожилых людей. Безусловно, это вакцинация от гриппа. И я бы сюда ещё внесла вакцинацию от пневмококка", - рассказала главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачёва.

Вакцинация - это единственное, что может помочь преодолеть пандемию. Однако темпы, с которыми люди идут прививаться, во многих регионах страны падают. Всё новые регионы вводят обязательную вакцинацию для ряда профессий. В Кабардино-Балкарии, Тверской, Ивановской, Пензенской, Челябинской областях расширены списки лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Помимо врачей и педагогов, в перечне теперь курьеры, страховые агенты, работники предприятий энергетики, МФЦ, почты, отделений банков. То есть практически всех сфер и отраслей, которые напрямую контактируют с населением. А численность сотрудников достигает 100 человек.

Продолжается и значительно продвинулась работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Бывают и смешные случаи. Французские дипломаты здесь привиты "Спутником V" и могут путешествовать в большинство стран. А наши дипломаты в Париже, привитые тем же "Спутником V", не могут ни в ресторан сходить, никуда. Я подружился с моим коллегой из Сан-Марино. У них вся страна привилась "Спутником V", и с этими сертификатами они спокойно едут в Италию и там уже дальше никаких границ не существует для Евросоюза", - отметил он.

То есть одной и той же вакцине - разное отношение. Лавров назвал это "логикой наоборот". Пандемия развивается по всему миру, но пока переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации идет медленно.

Пётр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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