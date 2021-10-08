Восемь человек остаются под обломками рухнувшего дома в Батуми

Перед обрушением был слышен хлопок

Под обломками жилого здания, обрушившегося в грузинском городе Батуми, могут находиться семь-восемь человек. Такая информация поступила после того, как чиновники связались с семьями жильцов дома. Спасатели продолжают поисковые работы.

"По информации менеджера нашего сервис-центра и председателя товарищества, которые уже связались с семьями жильцов дома, под обломками могут быть от семи до восьми человек", - сказала заммэра Батуми Лела Сурманидзе. Она пояснила, что часть детей в момент обрушения была в школе, а взрослые жильцы - на работе.

Одна из секций пятиэтажного жилого дома на улице 26 мая в Батуми обрушилась утром 8 октября. Причина ЧП пока неизвестна. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, очевидцы утверждают, что обрушению предшествовал хлопок, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram