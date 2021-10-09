В центре Петербурга горит кровля исторического дома

Пожару присвоен повышенный ранг сложности
Серьёзный пожар в Санкт-Петербурге. Там загорелась кровля жилого дома, сообщают "Невские новости".
Огонь охватил мансарду доходного дома Чубакова на набережной реки Карповки. На месте работают семь единиц техники и более 30 спасателей. Они эвакуировали около ста человек.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания превышает 800 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Причины возникновения пожара пока не известны.
Дом Чубакова на набережной реки Карповки был построен в 1912 году по проекту гражданского инженера Руфина Габе. Он имеет статус исторического памятника.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram