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В центре Петербурга горит кровля исторического дома

19:34
  • суббота
  • 09 октября 2021

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

Серьёзный пожар в Санкт-Петербурге. Там загорелась кровля жилого дома, сообщают "Невские новости".
В Москве после пожара обрушился особняк начала XIX века

Огонь охватил мансарду доходного дома Чубакова на набережной реки Карповки. На месте работают семь единиц техники и более 30 спасателей. Они эвакуировали около ста человек. 

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания превышает 800 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Причины возникновения пожара пока не известны.

Дом Чубакова на набережной реки Карповки был построен в 1912 году по проекту гражданского инженера Руфина Габе. Он имеет статус исторического памятника.  

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