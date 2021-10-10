Путин поздравил аграриев с праздником

Он отметил их успехи

Профессиональный праздник отмечают 10 октября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аграриев поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что поддержка села - это приоритет государственной политики, сообщает "ТВ Центр".

"Российский аграрный сектор активно динамично развивается. Сегодня это один из флагманов нашей экономики. Кто бы мог подумать об этом ещё несколько лет назад. Такие успехи, конечно, в первую очередь – ваша заслуга, ваш труд", - сказал глава государства.

Владимир Путин также отметил позитивные тенденции и в животноводстве: увеличение объемов производства мясных и молочных продуктов, повышение качества товаров. Производители не только полностью обеспечивают потребности страны в продовольствии, но и показывают рекордные показателей по экспорту. Россия ведёт торговлю сельхозпродукцией со 150 странами мира.

Владимир Путин пообещал, что государство продолжит работать для того, чтобы сельское хозяйство стало ещё успешней, а жизнь на селе- комфортной. современной и благополучной.

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