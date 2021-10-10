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Путин поздравил аграриев с праздником

10:20
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

Он отметил их успехи

Профессиональный праздник отмечают 10 октября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аграриев поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что поддержка села - это приоритет государственной политики, сообщает "ТВ Центр".
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"Российский аграрный сектор активно динамично развивается. Сегодня это один из флагманов нашей экономики. Кто бы мог подумать об этом ещё несколько лет назад. Такие успехи, конечно, в первую очередь – ваша заслуга, ваш труд", - сказал глава государства.

Владимир Путин также отметил позитивные тенденции и в животноводстве: увеличение объемов производства мясных и молочных продуктов, повышение качества товаров.  Производители не только полностью обеспечивают потребности страны в продовольствии, но и показывают рекордные показателей по экспорту. Россия ведёт торговлю сельхозпродукцией со 150 странами мира. 

Владимир Путин пообещал, что   государство продолжит работать для того, чтобы сельское хозяйство стало ещё успешней, а жизнь на селе- комфортной. современной и благополучной.

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