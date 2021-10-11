В Сирии боевики продолжают сдавать оружие

Тысячи человек получили амнистию

Уже 13-й по счёту населенный пункт сирийской провинции Дераа перешёл под контроль правительственных сил. Добиться этого удалось при содействии российского Центра по примирению, который организовал переговоры сторон. Вчерашние боевики массово сдают оружие и урегулируют свой статус. Амнистию получили уже около 10 тысяч человек.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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