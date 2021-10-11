Ситуация с ковидом в мире продолжает ухудшаться

Страны вводят новые меры

Количество заболевших коронавирусом стремительно растёт во всём мире. В Латвии в понедельник начинает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Жителям без прививок запрещено посещать магазины кроме тех, где продают товары первой необходимости. Время работы торговых точек также будет ограничено. Кроме того, рекомендовано перевести максимум сотрудников предприятий на удалёнку.

Похожие ограничения на этой неделе вводят в Сингапуре. В крупные торговые центры и заведения общепита будут пускать только после прохождения полного курса вакцинации, сообщает "ТВ Центр".

А вот в австралийском Сиднее сегодня отменили жёсткий локдаун, который длился свыше трёх месяцев. В мегаполисе снова открывают рестораны и парикмахерские. Но обслуживать будут при предъявлении документа о наличии прививок или противопоказаний.

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