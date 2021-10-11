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Мишустин упростил подключение дач к электросетям

13:15
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Тянуть ветку до участка будет сетевая компания

Порядок подключения дачных участков к электросетям упрощен. Проект соответствующего постановления подготовило правительство, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава кабинета напомнил, что сейчас сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами нанимают электриков, чтобы подключить свой участок. Теперь же тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания – это будет сделано в течение 30 дней и за обоснованную фиксированную плату. Собственникам надо лишь подать заявку в обслуживающую организацию, передает РИА Новости.

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