Пожилым россиянам напомнили о важности вакцинации

Ситуация с вирусом тревожная

Из-за всплеска заболеваемости в регионах вводят дополнительные ограничения. В Курской области отменяют массовые мероприятия. А в Мордовии расширили перечень сфер, работники которых обязаны вакцинироваться. Врачи напоминают: прививки - лучший способ защитить себя. Это особенно важно для старшего поколения.

Насколько опасен коронавирус и его последствия, Василию Максимовичу даже объяснять не пришлось. 75-летний пенсионер, неформальный лидер "антиковидного" движения среди пожилых проходит плановое обследование. Прививку сделал ещё в июне. Никакой "побочки". Через неделю сделает и вторую. А с ним и товарищи из соседних палат.

Как показывает практика, старшее поколение попадает в стационары в 35 раз чаще молодых. Вирус коварен. Часто у пожилых первые симптомы не кашель или отек слизистых, а боли в суставах. Поэтому медики настаивают - вакцинация жизненно необходима.

Из-за новой волны коронавируса уже более 15 регионов России вынужденно возвращаются к ограничениям. В Курской области до середины октября отменены массовые и спортивные мероприятия. Запрещено посещение больных в стационарах.

В школах Екатеринбурга более 200 классов перевели на дистанционное обучение. Динамика заболеваемости тревожная. До 500 человек в сутки. Чтобы остановить коронавирус, в санаториях и пансионатах Свердловской области создают безковидные зоны.

Без сертификата не пустят в театры, кинозалы, фитнес-клубы и рестораны в Ленинградской и Липецкой областях, Хакасии. А в Воронежской области и Татарстане сертификат обязательно проверят при входе в торговые центры.

А Мордовия и Кировская область присоединились к регионам, которые расширили перечни обязательной вакцинации. В этих регионах прививки должны сделать работники сферы торговли, образования и ЖКХ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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