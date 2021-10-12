Путин объявил о создании десятков новых охраняемых природных территорий

Они появятся к 2024 году

Не менее 23 новых охраняемых природных территорий появится в России к 2024 году. О планах их создания рассказал президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Российский лидер подчеркнул, что Россия уделяет повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. Укрепляется система особо охраняемых природных территорий: по данным президента, только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника.

"Всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что это по-настоящему огромные пространства. А к 2024 году к ним прибавятся еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий, приводит слова президента ТАСС.

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