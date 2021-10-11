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Урожай - по науке: Путин отметил успехи России в сельском хозяйстве

22:12
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Каких результатов российским аграриям уже удалось добиться и как отрасль будет развиваться в ближайшем будущем?

В этом году в России удалось собрать хороший урожай. Это позволило практически полностью обеспечить потребности страны по основным группам продовольствия. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного комплекса. Президент отметил, что сельское хозяйство в стране становится все более высокотехнологичной отраслью. По мнению главы государства, не только свою продукцию, но и новейшие аграрные методики пора экспортировать на мировые рынки.

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В начале заседания звучат поздравления от президента с профессиональным праздником. Владимир Путин подчеркивает: благодаря самоотверженному труду работников агропромышленного комплекса даже в непростых погодных условиях собран хороший урожай. Продовольственные потребности страны обеспечены. Да и в целом отрасль стала по-настоящему современной, высокотехнологичной.

"Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни на селе, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общие национальные цели развития, которые мы должны достичь в текущем десятилетии. В этой связи считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе", - заявил президент России Владимир Путин.

Первостепенная задача - импортозамещение, напоминает президент. Аграриев необходимо на 75% обеспечить семенами отечественной селекции.

"Нужно максимально конкретизировать эту задачу, зафиксировать в Доктрине продовольственной безопасности, на какой уровень самообеспечения семенами мы должны выйти через 5-7-10 лет, причём сделать это по конкретным сельхозкультурам, прежде всего – стратегическим. Такой же подход должен быть использован и для обеспечения животноводческого комплекса страны отечественным племенным материалом", - сообщил глава государства.

Выдающихся достижений немало. К примеру, в одной только Воронежской области разработали сразу 30 перспективных сортов сахарной свёклы.

"Программа по сахарной свекле, на наш взгляд, демонстрирует уникальный рост или уникальную эффективность, десятикратное увеличение за три года доли отечественных семян. Что практически, наверное, фантастика", - сказала Ирина Донник, вице-президент Российской академии наук.

Особое внимание - отечественному виноградарству. Уже к 2025 году ежегодное производство саженцев отечественной селекции увеличится вдвое.

"Вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который, в частности, запрещает российским производителям вина использовать импортные виноматериалы. За прошедший период доля такого сырья радикально снизилась. Безусловно, это мощный стимул для развития отечественной селекции в данной сфере", - отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Для успешной реализации задуманного, уверен Владимир Путин, важна современная система подготовки кадров, в частности, тесное сотрудничество вузов с аграриями, а также освоение новых знаний.

"Активно развиваются такие междисциплинарные направления, как биоинформатика, биофизика, биохимия, то есть создание новых знаний и разработок в аграрной индустрии происходит на стыке самых разных наук. Собственно говоря, сейчас это происходит по всем областям знаний, и сельское хозяйство здесь не исключение", - объяснил Путин.

Потому и не удивительно, что в отрасль приходит все больше молодых ученых.

"Удалось не просто сохранить научный потенциал в аграрных научных центрах, но качественно изменить его. Самое главное, аграрная наука значительно помолодела. Средний возраст научного сотрудника снизился с 63 до 47 лет", - сказал Валерий Фальков, министр образования и науки.

Все поручения по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса должны быть подготовлены в максимально короткий срок, требует Путин.

"У нас задач не меньше, чем в других странах, а, может быть, и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно безусловно предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование и использование наших разработок внутри страны", - заявил президент России.

По словам президента, отрасли необходимо обеспечить качественное информационное сопровождение, а также, конечно, финансирование. При составлении бюджетного плана сфера сельского хозяйства будет в центре внимания.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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