"Ничего страшного": Путин объяснил природу своего кашля

Президент заверил, что со здоровьем у него всё хорошо

Президент России Владимир Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе и заверил коллег по Совету безопасности, что со здоровьем у него все хорошо.

"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит", - объяснил он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. ТВЦ.RU публикует видео со встречи.

Президенту пришлось объяснить природу своего кашля, так как к главе государства обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Вы что-то на совещании [по АПК] покашливали, мы все заволновались".

Путин и члены Совбеза в понедельник обсуждали взаимодействие России с партнерами на постсоветском пространстве. Основная тема беседы касалась предстоящего саммита СНГ. Он стартует 15 октября. Перед началом обсуждения Матвиенко, кроме вопроса про здоровье, также поинтересовалась у президента, сможет ли он присутствовать на Евразийском женском форуме, который в ближайшие дни откроется в Санкт-Петербурге. Глава государства пообещал приехать на форум.

Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября, объяснив это выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении. По словам главы государства, заболевший был не один, а несколько десятков человек. Путин также пояснял, что ему приходится работать на самоизоляции, поскольку "некоторые коллеги из протокола, службы безопасности, из пресс-службы" вовремя не ревакцинировались.

29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин выходит из режима самоизоляции перед переговорами с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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