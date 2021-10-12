Сотрудники закрытых СМИ устроили акцию в день саммита Украина - ЕС

Журналисты организовали митинг возле Мариинского дворца

В Киеве во вторник открылся саммит Украина - ЕС. Уже 23-й по счёту, но проходящий на фоне охладевших отношений "Незалежной" с Евросоюзом. Вопросы политического и экономического сотрудничества Владимир Зеленский обсуждает с главами Евросовета и Еврокомиссии. Но самым острым остаётся тема противостояния в Донбассе.

Саммит ЕС-Украина для еврочиновников начался еще по дороге из аэропорта. На обочине Борисполького шоссе их встречали те, кто по воле президента Зеленского оказался фактически на обочине жизни - журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", "ЗИК" и NewsOne и "Первый независимый". Лозунги и вопросы они специально написали на украинском и английском языках.

"Прежде всего хотелось бы их спросить: Украина - это действительно Европа? Такую ли Украину хотят сами украинцы, если продолжается политика двойных стандартов. Свобода слова - это базовая ценность, основа демократии. Интересно, как долго забюрократизированные европейские чиновники собираются замалчивать проблемы, которые существуют в нашей стране", - сказал Сергей Годный.

По мнению протестующих, вопрос незаконного закрытия СМИ на Украине также должен обсуждаться во вторник на саммите. На случай, если представители ЕС не заметили пикет из своих кортежей, журналисты предусмотрительно организовали митинг возле Мариинского дворца, где проходит встреча, и развернули выездную студию. Полиция пыталась помешать.

Для придания веса встрече, которую так ждали украинские власти, в Киев прилетели президент Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Зеленский начал с излюбленных тем: Украина должна оставаться транзитером газа, а Россия этому препятствует. Брюссель обещает содействовать.

"Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Европе в условиях складывающегося на рынке газового дефицита - в преддверии зимы и галопирующих цен было бы, конечно, полезно подумать о наполнении своих хранилищ. Этому, кстати, очень поспособствует газопровод "Северный поток-2", против которого как раз и выступает Украина. Но чего не сделаешь, чтобы поддержать восточного соседа, особенно если учесть, что главного ожидания - вступления в ЕС - Брюссель в обозримой перспективе пообещать не может. Вот и сегодня подписали лишь соглашения о едином авиационном пространстве, сотрудничестве в области атома и участии Украины в проекте "Креативная Европа", основа которого - культурный обмен.

"В Европейском союзе, по-моему, даже не скрывают, что никто не собирается принимать Украину в ряды своей организации. Мало того, там даже не скрывают, что Украина является для Европейского союза просто рынком сбыта европейских товаров", - говорит политолог Дмитрий Корнейчук.

Как раз сегодня на Украине провели приуроченный к саммиту опрос о сотрудничестве с ЕС. Более 90 процентов респондентов ответили, что страна является сырьевым придатком Европы и лишь два процента думают, что она - равноправный партнер. Эксперты, в свою очередь, убеждены, что саммит лишь один из инструментов нынешней власти по отвлечению населения от реальных проблем в экономике и политике Украины. Кстати, свободу слова на саммите, на чем настаивали журналисты, ожидаемо не обсудили.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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