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Путин призвал освободить женщин от выбора между семьей и профессией

13:02
  • четверг
  • 14 октября 2021

Они играют все большую роль в решении современных задач

Женщины в современном мире не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией. Они играют все большую роль в решении стоящих перед обществом задач, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал главную проблему и задачу России

"Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют все более весомую роль", - заявил глава государства, выступая на третьем Евразийском женском форуме в Петербурге.

Среди задач, в решении которых участвуют женщины, Путин назвал проблемы экологии, защиты окружающей среды, новые подходы к образованию. Упомянул президент также вопросы устойчивого экономического развития и глобальной климатической повестки, передает ТАСС.

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