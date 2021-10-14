Путин призвал освободить женщин от выбора между семьей и профессией

Они играют все большую роль в решении современных задач

Женщины в современном мире не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией. Они играют все большую роль в решении стоящих перед обществом задач, заявил президент России Владимир Путин.

"Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют все более весомую роль", - заявил глава государства, выступая на третьем Евразийском женском форуме в Петербурге.

Среди задач, в решении которых участвуют женщины, Путин назвал проблемы экологии, защиты окружающей среды, новые подходы к образованию. Упомянул президент также вопросы устойчивого экономического развития и глобальной климатической повестки, передает ТАСС.

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