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Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

11:59
  • пятница
  • 15 октября 2021

В Италии вводят ковид-паспорта

Число заболевших коронавирусом стремительно растёт во всём мире. В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали свыше 45 тысяч новых случаев, сообщает "ТВ Центр".
Назван худший вариант развития пандемии коронавируса

Это максимальный показатель в стране с начала июля. Хотя ранее в Министерстве здравоохранения назвали ситуацию в стране в целом стабильной и говорили об эффективности противоэпидемических мер.

В Италии власти готовятся к массовым протестам из-за введения ковид-паспортов. С этого дня наличие этого документа, свидетельствующего о вакцинации или перенесённом заболевании, является обязательным для всех работников. В случае отсутствия данных сотрудника или компанию могут оштрафовать.

А в США заговорили о прогрессе, которого удалось добиться в борьбе с коронавирусом. По словам Джо Байдена, количество ежесуточных заражений в стране сократилось почти наполовину. Тем не менее, президент заявил о готовности прививать детей в возрасте от пяти лет.

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