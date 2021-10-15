Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

В Италии вводят ковид-паспорта

Число заболевших коронавирусом стремительно растёт во всём мире. В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали свыше 45 тысяч новых случаев, сообщает "ТВ Центр".

Это максимальный показатель в стране с начала июля. Хотя ранее в Министерстве здравоохранения назвали ситуацию в стране в целом стабильной и говорили об эффективности противоэпидемических мер.

В Италии власти готовятся к массовым протестам из-за введения ковид-паспортов. С этого дня наличие этого документа, свидетельствующего о вакцинации или перенесённом заболевании, является обязательным для всех работников. В случае отсутствия данных сотрудника или компанию могут оштрафовать.

А в США заговорили о прогрессе, которого удалось добиться в борьбе с коронавирусом. По словам Джо Байдена, количество ежесуточных заражений в стране сократилось почти наполовину. Тем не менее, президент заявил о готовности прививать детей в возрасте от пяти лет.

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