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Сторонники Саакашвили устроили акцию в центре Тбилиси

11:56
  • пятница
  • 15 октября 2021

Ее организовала партия "Единое национальное движение"

В столице Грузии прошла акция сторонников Михаила Саакашвили с требованием освободить экс-президента страны. Накануне на площади Свободы в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Они вышли с плакатами и скандировали лозунги.
У голодающего в тюрьме Саакашвили отекли ноги

Часть протестующих держала национальные флаги, некоторые - США, Азербайджана, Украины и Евросоюза. К месту проведения митинга также были стянуты отряды спецназа, сообщает "ТВ Центр".

Акцию провела оппозиционная партия "Единое национальное движение", созданная бывшим главой государства. Михаила Саакашвили задержали в начале октября после возвращения в Грузию. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он фигурант дела о растрате средств из госбюджета.

Сам же Саакашвили считает себя политическим заключённым и продолжает голодовку в тюрьме города Рустави.

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