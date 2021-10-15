Сторонники Саакашвили устроили акцию в центре Тбилиси

Ее организовала партия "Единое национальное движение"
В столице Грузии прошла акция сторонников Михаила Саакашвили с требованием освободить экс-президента страны. Накануне на площади Свободы в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Они вышли с плакатами и скандировали лозунги.
Часть протестующих держала национальные флаги, некоторые - США, Азербайджана, Украины и Евросоюза. К месту проведения митинга также были стянуты отряды спецназа, сообщает "ТВ Центр".
Акцию провела оппозиционная партия "Единое национальное движение", созданная бывшим главой государства. Михаила Саакашвили задержали в начале октября после возвращения в Грузию. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он фигурант дела о растрате средств из госбюджета.
Сам же Саакашвили считает себя политическим заключённым и продолжает голодовку в тюрьме города Рустави.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram