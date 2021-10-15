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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 239,6 миллиона

10:08
  • пятница
  • 15 октября 2021

В лидерах по количеству зараженных по-прежнему США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 239,6 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.
Назван худший вариант развития пандемии коронавируса

По информации, полученной на утро 15 октября, в мире зарегистрировано 239 610 474 случая заражения коронавирусом. За время пандемии скончались 4 882 095 пациентов с COVID-19.

Соедигненные Штаты по-прежнему лидируют по числу зараженных коронавирусом. В стране выявлено 44 767 938 инфицированных COVID-19. На втором месте – Индия, там заболели 34 037 592 человека. Бразилия – на третьем месте по распространению коронавируса, там зарегистрировано 21 612 237 пациентов с COVID-19, сообщает университет.

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