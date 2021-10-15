Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море

В оборонном ведомстве указали на непрофессионализм экипажа эсминца США

Минобороны вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России в районе залива Петра Великого. В оборонном ведомстве указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.

"Вечером 15 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении Минобороны (цитата по РИА Новости).

Военному атташе указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Сегодня около 17 часов местного времени эсминец Chafee приблизился к нашим территориальным водам и попытался пересечь государственную границу. В ответ большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" после нескольких предупреждений взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. Американский эсминец, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до российского БПК оставалось менее 60 метров.

Экипаж "Адмирала Трибуца" предупредил по международному каналу связи о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами. После полученного предостережения американский корабль, вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого.

Министерство обороны Соединенных Штатов отказалось комментировать инцидент с эсминцем Chafee в Японском море. В Белом доме заявили, что пока не ознакомились с сообщениями о произошедшем.

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