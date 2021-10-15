ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море

19:16
  • пятница
  • 15 октября 2021

В оборонном ведомстве указали на непрофессионализм экипажа эсминца США

Минобороны вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России в районе залива Петра Великого. В оборонном ведомстве указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.

Эсминец США попытался нарушить границу России
Пентагон отказался комментировать инцидент в Японском море

"Вечером 15 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении Минобороны (цитата по РИА Новости).

Военному атташе указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Сегодня около 17 часов местного времени эсминец Chafee приблизился к  нашим территориальным водам и попытался пересечь государственную границу. В ответ большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц"  после нескольких предупреждений взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. Американский эсминец, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до российского БПК оставалось менее 60 метров.

Экипаж  "Адмирала Трибуца" предупредил по международному каналу связи о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами. После полученного предостережения американский корабль, вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого.

Министерство обороны Соединенных Штатов отказалось комментировать инцидент с эсминцем Chafee в Японском море. В Белом доме заявили, что пока не ознакомились с сообщениями о произошедшем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Флаг США на представительском автомобиле
Флаг США на представительском автомобиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.