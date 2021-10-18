Зачем Киеву судебный процесс против Медведчука: мнение экспертов

Ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский

Киев допускает возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене и пособничестве терроризму, на осуждённых в России украинских граждан. Так судебный процесс против своего оппонента прокомментировал Владимир Зеленский. Президент также рассказал, как относится к расследованию собственных нарушений.

Спустя почти две недели после того, как вся Украина узнала, что Зеленский долгие годы уходил от налогов, он и сам наконец-то решил прокомментировать данные факты. Улыбаясь, украинский гарант поведал о том, что при Януковиче все так делали. В том же интервью он коснулся и ещё одной важной темы. А именно уголовного дела против оппозиционного политика Виктора Медведчука и его дальнейшей судьбы.

"Если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть русское гражданство. Ну, к примеру. Вполне возможно. Ну, скажем так, вполне возможно! Тогда бы мы с удовольствием, после этого подтверждения или хотя бы намёка, рассмотрели бы возможность обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не на Украине", - заявил Зеленский.

С точки зрения права звучит это, конечно, дико. Потому как вину Виктора Медведчука ещё нужно доказать. А уже после этого его судьбу должен решать суд, а не Зеленский. Но это в нормальном государстве. Украина же к таким давно не относится, что своим заявлением ещё раз и подтвердил украинский гарант.

Вообще, весь этот судебный процесс против лидера "Оппозиционной платформы -За жизнь" напоминает фарс, подчеркивают эксперты. Политика обвиняют в госизмене и пособничестве терроризму. Хотя на деле он лишь делал так, чтобы Украина сэкономила на закупке угля. И у него получилось. За это его формально и судят, приписывая теперь ещё и наличие российского гражданства.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью", - заявил Медведчук.

Доверие к ней со стороны украинцев продолжает снижаться. А впереди ведь еще и зима, которая обещает стать для Украины очень непростой. Уже сейчас платить за газ не в состоянии ни население, ни предприятия.

"Это означает, что украинцы будут не только сидеть в холодных квартирах, но и останутся без работы. Но в кабмине твердят, что все в порядке. У них газа достаточно. Мазута достаточно. Угля достаточно. Но когда мы смотрим на энергетический баланс, мы не видим там этого", - рассказала украинский эксперт в сфере энергетики Светлана Кушнир.

Но Зеленский рассказывает, что топлива достаточно. А украинские регионы один за другим вводят чрезвычайное положение из-за того, что топить нечем. При этом закупать газ у России напрямую Киев категорически отказывается.

"Мы же закупаем сегодня электроэнергию в РФ. Мы закупаем топливо для атомных электростанций. Какая проблема с газом? Вот Тимошенко судили за то, что она подписала контракт с "Газпромом". А Зеленский будет нести ответственность за то, что не подписал", - говорит украинский политический консультант Андрей Телиженко.

Угроза, кстати, нависла и над транзитом российского газа в Европу, говорят специалисты. Его количество в украинских хранилищах сейчас ниже необходимого. Чтобы замёрзнуть назло России, Украина даже подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2", чтобы максимально оттянуть его пуск. Ведь первая нитка газопровода "Северный поток-2" уже заполнена техническим газом.

Александр Панюшкин, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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