В России борются с продавцами поддельных справок о вакцинации

Мошенники задержаны в Московской области

В связи с резким ростом заболеваемости по всей стране вводят новые ограничительные меры и расширяют список предприятий, где вакцинация сотрудников обязательна. Выявляют и обладателей поддельных сертификатов. В Подмосковье задержали группу мошенников, которые вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан в системы государственного учёта.

Быстро, удобно, просто. Потребители новой медуслуги описывают ее лаконично. Впрочем, в этом и суть экспресс-тестов на коронавирус: увидел, зашел, сделал.

В Москве заработали 30 новых пунктов экспресс-тестирования на ковид. Всего их 50. В некоторых МФЦ, торговых центрах и транспортно-пересадочных узлах. Полный список опубликован на портале мос.ру. В частной лаборатории за такую услугу попросят около двух тысяч рублей. Город организовал бесплатно для всех желающих. Необходим лишь паспорт и номер полиса ОМС. В случае положительного результата жителя попросят оставаться дома до получения данных ПЦР-исследования.

Москва стала первым городом, вынужденным пойти на такую серьезную меру как обязательная вакцинация отдельных категорий жителей. В результате, в столице уровень коллективного иммунитета превышает уже 60 процентов.

Примеру мегаполиса последовали многие регионы. На Алтае сейчас и вовсе расширяют категории населения, подлежащие обязательной вакцинации. В список добавили волонтеров, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. В Забайкалье кроме работников соцсферы сделать прививку теперь должны будут волонтеры и чиновники.

В армии полным ходом идет добровольная ревакцинация. В дислоцированном в Сибири объединении Центрального военного округа о пользе прививки говорят в цифрах.

"Проведение кампании по вакцинации позволило снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией среди военнослужащих на треть", - сообщил заместитель начальника военного госпиталя - подполковник медицинской службы Андрей Соколов.

В Воронежской области число привитых выросло на 8% процентов после введения QR-кодов для входа в рестораны, театры, спортклубы, музеи и гостиницы. Пока нет коллективного иммунитета, регионы вынуждены идти на подобные меры. Посещение целого ряда организаций без подтверждения сделанной прививки ограничат в Югре, Саратовской области, Красноярском крае. И поддельный сертификат - не выход для противников вакцинации. Полиция регулярно задерживает как тех, кто такие документы изготавливает, так и тех, кто пытается воспользоваться фальшивыми справками.

Кадры задержания мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации. В преступную группу входили два медика и шесть посредников. Все они арестованы.

По разным данным, услугами мошенников могли воспользоваться до 1000 человек. Уже установлены не менее 60. Занимавшиеся служебным подлогом врачи могут понести серьезное наказание - до четырех лет лишения свободы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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