Москва введет домашний режим для людей 60+ из-за ситуации с COVID-19

60% пациентов коронавирусных стационаров – москвичи старше 60 лет

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди москвичей старшего поколения вызывает особую тревогу. Нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложнилась из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал мэр в своем блоге, надежды на то, что пенсионеры, вернувшись в начале осени с дачных участков, поспешат сделать прививку, не оправдались. Из 3 милионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 миллиона человек – чуть больше трети. В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет.

В связи с этим власти вынуждены принять срочные меры, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан. С 25 октября 2021-го до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет, а также жители столицы, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Они должны находиться по месту постоянного жительства либо на садовых участках.

Мэр столицы подчеркнул, что при этом не ограничиваются прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе. Работающие пенсионеры вправе оформить больничный. От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хроники, которые переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо успели сделать прививку, сообщил Собянин на своем сайте.

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