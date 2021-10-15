Собянин анонсировал открытие 30 новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Они заработают 18 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел работу центра вакцинации от COVID-19, который был недавно вновь открыт в торговом центре ГУМ, а также пункта экспресс-тестирования на антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции.

"Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, с 18 числа будут открыты еще 30, чтобы масштабно охватить население. Выявляемость достаточно приличная - около 4%. Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики COVID-19", - сказал Собянин (цитата здесь и далее по АГН "Москва").

Мэр назвал распространение массового экспресс-тестирования экспериментом для Москвы. По его словам, экспресс-тесты появились практически одновременно с классическими ПЦР-тестами, но ранее их качество оставляло желать лучшего. Однако в настоящее время эффективность стала выше.

"Сегодня, в этом году, уже совершенно очевидно стало, что качество экспресс-теста достаточно высокое. Дает эффективность в 80% случаев. Тем более, что мы одновременно сразу же при положительном тесте на антиген коронавируса сразу же обеспечиваем и ПЦР-тестирование", - заявил мэр столицы.

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Экспресс-тест могут сдать бесплатно все желающие. Тестирование проводится в ТЦ ГУМ и "РИО" на Дмитровском шоссе, "РИО" на Ленинском проспекте, в "Ереван Плазе" и других торговых центрах. Сдать экспресс-тест на также можно во флагманских офисах "Мои документы" ежедневно в ТЦ "Афимолл Сити", Columbus, "Метрополис" и других.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост COVID-19 - в неделю по 20-30%. Это высокие темпы роста. Помимо соблюдения санитарных правил, есть еще два направления для профилактики и борьбы с CОVID-19. Это тестирование, своевременное, широкое, массовое тестирование для того, чтобы вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение. И, конечно, это вакцинация. Здесь в ГУМе организовано сразу два блока. Один по вакцинации. Открыт очень такой производительный пункт, если так можно сказать - до пяти тысяч в сутки. Поэтому все желающие, без ограничений могут прийти и привиться", - сообщил мэр.

Он добавил, что здесь же, в пункте вакцинации ГУМа, можно ревакцинироваться "Спутником Лайт". Также в ГУМе открыт один из пунктов экспресс-тестирования.

Собянин напомнил, что пожилые москвичи при вакцинации получают подарочный набор или, по их желанию, 10 тысяч рублей. Кроме того, с 18 октября в течение пяти недель в столице пройдет розыгрыш квартир среди привитых в этот период. "Но самый главный стимул - защитить свое здоровье и жизнь", - отметил Собянин.

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