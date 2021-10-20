Есть жертвы

Девятиэтажный жилой дом загорелся в Самаре. Жильцы эвакуированы, известно об одном погибшем, сообщает региональное управление МЧС. По данным спасателей, возгорание удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.

"В 15.34 (14.34 мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (1970 года рождения), эвакуировано 45 человек", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Эпицентр пожара находился в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе. Горели балконы с шестого по девятый этажи, пламя распространилось на квартиры седьмого, восьмого и девятого этажей.

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