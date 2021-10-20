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Девятиэтажный жилой дом загорелся в Самаре

16:32
  • среда
  • 20 октября 2021

Есть жертвы

Девятиэтажный жилой дом загорелся в Самаре. Жильцы эвакуированы, известно об одном погибшем, сообщает региональное управление МЧС. По данным спасателей, возгорание удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.
Пожар вспыхнул в одной из башен комплекса "Москва-Сити"

"В 15.34 (14.34 мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (1970 года рождения), эвакуировано 45 человек", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Эпицентр пожара находился в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе. Горели балконы с шестого по девятый этажи, пламя распространилось на квартиры седьмого, восьмого и девятого этажей.

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