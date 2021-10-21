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Саакашвили показал "сердечко" из окна тюрьмы (видео)

18:15
  • четверг
  • 21 октября 2021

Как политик себя чувствует?

В Сети появились первые кадры с Михаилом Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави. Улыбающийся политик из окна камеры поприветствовал своих сторонников, изобразив жестом сердце, сообщает "ТВ Центр".
Голодающему Саакашвили выделили целый этаж тбилисской клиники

В последние дни местные СМИ писали об ухудшении здоровья арестанта, который с 1 октября объявил голодовку. Ему якобы трудно передвигаться и даже разговаривать. Саакашвили долго отказывался, но теперь согласился на госпитализацию в одну из клиник Тбилиси.

Однако грузинские власти настаивают, что в этом нет необходимости. Экс-президента обследовали - его состояние удовлетворительное. А в случае возникновения новых проблем, он будет переведён в тюремную больницу.

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