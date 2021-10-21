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Путин: кризис продовольствия в мире может достичь крайних форм

18:24
  • четверг
  • 21 октября 2021

Природные катаклизмы стали практически нормой

Кризис продовольствия в мире будет нарастать, он может достичь крайних форм. Для таких утверждений есть основания, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: пандемия напомнила о хрупкости мирового сообщества

Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил: климатические деформации столь очевидны, что даже обыватели не способны от них отмахнуться.

"Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться", - цитирует президента РИА Новости.

По словам Путина, природные катаклизмы, засухи, цунами стали практически нормой, люди стали к этому привыкать. Путин убежден, что в таких условиях любое соперничество теряет смысл. Необходимо объединяться для борьбы с угрозами.

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