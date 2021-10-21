Путин высказался о причинах распада СССР

Революция - не путь выхода из кризиса

Игнорирование необходимости преобразований и действия радикалов привели к развалу Советского Союза, считает Владимир Путин. Президент России выступил на заседании Валдайского клуба в Сочи.

"История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований. И в результате пала жертвой догматиков разного толка - реакционеров и так называемых прогрессистов", - приводит слова российского лидера "Интерфакс".

Путин убежден, что революция - не путь выхода из кризиса, а путь к его усугублению. Ни она революция не стоила того урона, который она нанесла людям, заключил президент.

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