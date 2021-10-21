Путин выступил за построение в России социального государства

Это важно ввиду разницы в доходах различных категорий граждан

Строительство социального государства особенно важно для России – в частности, из-за разницы в доходах ее граждан. В прошедшие годы основные преимущества получила небольшая прослойка людей, которые и без того не бедствовали, заявил российский президент Владимир Путин.

"Мы должны строить социальное государство. Правда, и в Европе, особенно в Северной Европе, давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Но для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан", - сказал российский лидер на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что проблема эта существует и в США, и в Европе – хотя и не так остро. Ясно видно, что богатство упомянутой небольшой прослойки граждан многократно увеличилось по сравнению с тем, что пришлось на средний класс и на беднейшие слои населения, приводит слова президента ТАСС.

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