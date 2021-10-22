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Названы версии взрыва на рязанском заводе

14:45
  • пятница
  • 22 октября 2021

Предстоит провести ряд экспертиз

В Рязанской области выясняют причины пожара, в результате которого, по последним данным, погибли 17 человек. ЧП случилось на территории цеха по производству пороха рано утром. Рабочие только заступили на смену. Сначала прогремел взрыв, потом здание охватил огонь. Возбуждено уголовное дело.
Момент взрыва на рязанском заводе попал на видео

Момент взрыва на заводе синтетических волокон в Рязанской области запечатлела камера видеорегистратора. Из цеха, где изготовляли вещества для подрывных карьерных работ, вырывается огромный огненный шар. В небо поднимается столб чёрного дыма.

По предварительным данным, в помещении могли находиться 17 человек. 16 из них погибли сразу, ещё одного госпитализировали в тяжёлом состоянии. Однако спасти его не удалось. У мужчины были ожоги 80% поверхности кожи. Родственники всё утро дежурят у проходной в надежде получить хоть какую-нибудь информацию.

Сразу после взрыва в здании начался пожар. На место прибыли 50 единиц пожарной техники. На помощь местным спасателям выдвинулись также аэромобильные группировки отряда "Центроспас" и Тульского спасательного центра МЧС. Огонь охватил 160 квадратных метров. Однако открытое горение очень быстро удалось ликвидировать. Угрозы населению посёлка нет.

Что точно стало причиной взрыва, будет разбираться следственная группа, которая прибыла на место происшествия. Сейчас рассматривается сразу несколько версий. Известно, что ранее завод занимался производством боеприпасов. Однако уже лет десять помещения арендуют частные производители. В ближайшее время сотрудникам СК предстоит провести ряд экспертиз. В том числе проверить, насколько производственный объект соответствовал нормам безопасности.

Ситуацию на контроле держит временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян. Для родственников погибших и  пострадавших открыта "горячая линия".

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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