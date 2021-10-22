Момент взрыва на рязанском заводе попал на видео

16 человек погибли, пострадавший в тяжелом состоянии

Момент взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области попал на видео.

ЧП заснял видеорегистратор подъезжающего к проходной автомобиля. На кадрах можно увидеть яркую вспышку, после которой столб огня поднялся в воздух.

Пожар на рязанском заводе, где производился и хранился порох, произошел 22 октября. Утром при включении производственного оборудования раздался хлопок и произошло обрушение здания № 402 на площади 150 квадратных метров.

Погибли 16 человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии – он получил ожоги более 80% тела. Вертолет санавиации доставил его в областной ожоговый центр.

По данным МЧС, пожар и взрыв произошли из-за нарушения технологического процесса. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных объектов.

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