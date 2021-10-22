В Москве усилили контроль за ношением масок

Как соблюдаются санитарные нормы сейчас?

В Москве в связи с обострением ситуации с коронавирусом усилен контроль за ношением масок. Даже фотографии с концертов или из ресторанов, размещённые в соцсетях, теперь могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антиковидных мер. Ведь нередко горожане видят нарушения сами. И охотно их публикуют. Как соблюдаются санитарные нормы сейчас?

Не вовремя надел маску - заплати штраф. В пятницу утром на Трубной целый десант инспекторов на транспорте, пассажиров встречают прямо в вестибюле: незамеченным мимо не проскользнёшь. Отговорки - спешил, забыл, неудобно - не работают. Не помогают даже прививочный сертификат или справка об антителах. И всё же каждый третий проходит сквозь турникеты с маской на шее или в кармане.

Антиковидные правила в последнее время стали несколько жёстче. Инспекторы больше не делают предупреждений, у каждого из них к костюму прикреплена камера, она фиксирует все нарушения. И вероятность столкнуться с контролёром очень высока.

"Количество рейдов в вагонах метро мы увеличили в два раза. Всего почти 500 контролеров и сотрудников полиции осуществляют контроль масочного режима на всём общественном транспорте", - сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Взялись в городе и за магазины. Инспекторы Роспотребнадзора без предупреждения прошлись по 30 супермаркетам популярного ритейлера на юге столицы. И не нашли ни термометрии на входе, ни документов, которые бы подтвердили дезинфекцию. А продавцы сети, по данным проверки, и вовсе не обращают внимания на толпы покупателей без какой-либо дистанции. В итоге персонал остался временно без работы.

Безмасочников также планируют вычислять по камерам в мегамоллах. О такой инициативе рассказали в Союзе торговых центров. Таким образом можно будет понять, где охрана и персонал следят за соблюдением антиковидного режима, а где - нет. Технически процесс подключения камер ТЦ к единому городскому центру хранения и обработки данных сложный, но собственники коммерческих площадей к этому готовы и хотят начать передавать картинку столичным властям в высоком разрешении уже в ближайшие дни.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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