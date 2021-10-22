Сильный ветер повредил зубец кремлевской стены в Москве

Порывы достигали 20 метров в секунду

Кремлевская стена в Москве пострадала от сильного ветра.

Как сообщил источник ТАСС, ветер сорвал строительные леса, которые рухнули на кремлевскую стену. В результате конструкция повредила один из зубцов стены между Спасской и Сенатской башнями. Люди не пострадали.

Ранее МЧС предупредило о порывистом ветре в столице до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендовали москвичам обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, парковать машины вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.

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