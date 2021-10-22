Сильный ветер в Москве сломал зубцы на кремлевской стене

Пострадавших нет

Сильный ветер, который поднялся в Москве 22 октября, повредил зубцы на Кремлевской стене. Как сообщили в экстренных службах, сломаны три зубца.

"Из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду в Москве произошло обрушение строительных лесов площадью 20 квадратных метров с последующим повреждением трех мерлонов на кремлевской стене", — приводит комментарий представителя служб РИА Новости.

Об усилении ветра в столице до 20 метров в секунду утром 22 октября предупредило МЧС. Как подчеркнули в ФСО, в результате инцидента никто не пострадал. Доступ на Красную площадь временно ограничили.

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