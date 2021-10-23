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В Пальмире возобновились спектакли и концерты

10:09
  • суббота
  • 23 октября 2021

Знаменитый амфитеатр снова принимает гостей

В сирийской Пальмире возобновились спектакли и концерты. Местные жители ожидают наплыва туристов.  Гости могут остановиться рядом, в  Тадморе. В городе быстрыми темпами восстанавливают всю инфраструктуру. Уже работает больница, школы, а небольшая гостиница, которая недавно открылась, приняла первую группу постояльцев - учёных-археологи из России.
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Тадмор - город близ античной Пальмиры, до войны - туристический центр. Именно здесь останавливались путешественники, желающие посмотреть на всемирно известный памятник архитектуры.

Это первая стройка, не имеющая отношения к жизненно важной инфраструктуре. Последние без малого четыре года после освобождения Тадмору возвращали пригодное для жизни состояние. Добрались, наконец, и до объектов второго порядка - гостевых.

В знаменитом амфитеатре в Пальмире регулярно проходят концерты. Невероятная атмосфера и энергетика этих стен, которую несколько лет назад ощутил сам маэстро Валерий Гергиев. Местные музыканты помнят это выступление. Музыка в древнем городе уже звучит. А слушатель обязательно появится.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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