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Нерабочие дни начались в российских регионах

08:14
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Губернаторы воспользовались предоставленными президентом полномочиями

Возможностью ввести дополнительные нерабочие дни, предоставленной президентом России, воспользовались власти шести регионов. С 25 октября они начались в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.
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Администрация этих регионов сочла, что обозначенного в указе главы государства недельного перерыва будет недостаточно, чтобы остановить рост числа заражений коронавирусом. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в частности, заявил: двухнедельного "периода разобщения" должно хватить, чтобы вернуться к относительно нормальной жизни после 7 ноября.

20 октября президент России Владимир Путин установил своим указом нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Российский лидер подчеркнул: это необходимо, чтобы сбить пик новой волны эпидемии COVID-19. Главам российских регионов Путин предоставил полномочия вводить дополнительные нерабочие дни, исходя из эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

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