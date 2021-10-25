Вынужденные выходные и усиленные проверки: в России сдерживают рост COVID-19

Дополнительные ограничения вводят по всей стране

В понедельник вынужденные выходные начались сразу в шести регионах. Нерабочие дни в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

В Самарской области и еще пяти регионах, где сегодня эпидемиологическая ситуация из-за ковида самая тяжелая, начались вынужденные выходные. Приостановлена или ограничена работа большинства предприятий. На каникулы отправили школьников и студентов. А в детсадах работают только дежурные группы.

Чтобы остановить ковид, коллективный иммунитет в стране должен составлять 80 процентов. Сейчас эти цифры почти в два раза меньше. Стационары и "красные зоны" в регионах переполнены.

В Курской области приходится закрывать все торговые точки. Кроме аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости. В Нижегородской области отменены массовые мероприятия. В МФЦ можно попасть только по предварительной записи. На удаленку переведены учреждения дополнительного образования.

В Новгородской полностью остановлена работа развлекательных центров и бассейнов. А в Воронежской - закрыты кинозалы, ночные клубы, СПА и массажные салоны, кафе, сауны, игровые комнаты. Не привитых беременных женщин обязали уйти на самоизоляцию. Как, впрочем, и людей старшего поколения. Это правило теперь действует повсеместно.

В Москве с самого утра в общественном транспорте - усиленные проверки масочного режима. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Или уехать на дачу. Не запрещено гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе. А работающие пенсионеры вправе оформить больничный. Ограничения затронут и многие предприятия Москвы. Работодатели должны перевести на дистанционный формат не менее 30 процентов сотрудников.

"Чтобы сохранить высокий уровень безопасности, мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в нерабочие дни. Более полутора тысяч контролёров будут проверять маски у пассажиров с 28 октября по 7 ноября - это в три раза больше, чем в обычный выходной день", - сообщила замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева.

В этот крайне тяжелый для бизнеса период правительство Москвы поддержит льготными кредитами крупные предприятия. В первую очередь, наиболее пострадавшие от пандемии. Компаниям, где сотрудников свыше 250 человек, а годовая выручка до двух миллиардов рублей, власти помогут субсидиями.

Тимур Абдуллаев, Валерия Рождественская, "ТВ Центр".

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