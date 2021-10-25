Мишустин утвердил план борьбы с контрафактом

Создается база нарушителей, ужесточается ответственность

Комплексный план по противодействию контрафакту утвердило российское правительство. В перспективе – создание базы данных недобросовестных производителей и продавцов. Ответственность за производство и распространение контрафакта ужесточается.

"Надо внимательно изучить вопрос создания базы данных недобросовестных производителей, импортеров, поставщиков и продавцов", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, в плане также развитие системы прослеживаемости товаров и маркировки. Стратегия предусматривает ужесточение ответственности за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта, она может распространиться и на собственников арендованных для торговли помещений, сообщила пресс-служба кабмина.

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