В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв

По данным СМИ, разрушено несколько квартир

Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, разрушено несколько квартир на двух этажах.

МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах, выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, произошел взрыв газа, обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей.

"Газ взорвался в квартире на четвертом этаже. Пострадали люди", - сказано в сообщении агентства.

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